Playoff Qatar 2022, Gravina: “Stop Serie A? Mi auguro qualche giorno in più a disposizione per la Nazionale” (Di sabato 29 gennaio 2022) Fermare la Serie A durante i Playoff per i Mondiali del Qatar? “Sono ben conscio delle difficoltà legate purtroppo a un calendario così intasato che impedisce altre valutazioni, ci sono anche delle partite da recuperare” ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina, ospite di “Dribbling” su Rai2. “Mi auguro che da qui ad allora si possano trovare delle soluzioni alternative, delle condizioni che possano permettere alla Nazionale e a Mancini di poter almeno testare la squadra qualche giorno in più” aggiunge. Ultima occasione per la Nazionale azzurra di conquistare un posto a Qatar 2022: “Non sono preoccupato, sono sereno come è sereno Mancini e tutto il nostro ambiente – ha ammesso ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Fermare laA durante iper i Mondiali del? “Sono ben conscio delle difficoltà legate purtroppo a un calendario così intasato che impedisce altre valutazioni, ci sono anche delle partite da recuperare” ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele, ospite di “Dribbling” su Rai2. “Miche da qui ad allora si possano trovare delle soluzioni alternative, delle condizioni che possano permettere allae a Mancini di poter almeno testare la squadrain più” aggiunge. Ultima occasione per laazzurra di conquistare un posto a: “Non sono preoccupato, sono sereno come è sereno Mancini e tutto il nostro ambiente – ha ammesso ...

Advertising

sportface2016 : Playoff #Qatar2022, #Gravina: 'Stop #SerieA? Mi auguro qualche giorno in più a disposizione per la #Nazionale' - _DAGOSPIA_ : NIENTE PLAYOFF PER SPINAZZOLA: LAVORA PER IL FINALE DI STAGIONE E PER ESSERE AL TOP IN QATAR. SEMPRE… - sportli26181512 : Italia, verso il playoff di marzo: Balotelli è apparso in forma e motivato: In vista dei playoff per il mondiale in… - sportface2016 : Playoff #Mondiali #Qatar2022, #Pandev: '#Italia favorita, ma la Macedonia ci crede' - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Nazionale, quando si parla di Insigne l’unico orizzonte che conta è quello dei playoff per i Mondiali… -