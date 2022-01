Pietre della memoria: Gibelli, doveroso progetto per nuove generazioni (Di domenica 30 gennaio 2022) “Non basta che noi ricordiamo, è doveroso trasferire il contenuto della memoria alle generazioni che ci seguono ed è per questo che la Regione ringrazia il Comune di Sacile, ma anche i dirigenti degli istituti scolastici perché si occupano di questo prezioso compito indirizzando loro studenti al lavoro di ricerca, grazie al quale diventano loro custodi della memoria che a loro volta tramanderanno. Il monito di Primo Levi ‘meditate che questo è stato’ è necessario non cada mai nel vuoto”.Lo ha affermato l’assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, a margine della cerimonia itinerante di scopritura delle Pietre dedicate alla memoria di Gino Coltro, Marco Meneghini, Ermanno Sfriso e ... Leggi su udine20 (Di domenica 30 gennaio 2022) “Non basta che noi ricordiamo, ètrasferire il contenutoalleche ci seguono ed è per questo che la Regione ringrazia il Comune di Sacile, ma anche i dirigenti degli istituti scolastici perché si occupano di questo prezioso compito indirizzando loro studenti al lavoro di ricerca, grazie al quale diventano loro custodiche a loro volta tramanderanno. Il monito di Primo Levi ‘meditate che questo è stato’ è necessario non cada mai nel vuoto”.Lo ha affermato l’assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana, a marginecerimonia itinerante di scopritura dellededicate alladi Gino Coltro, Marco Meneghini, Ermanno Sfriso e ...

