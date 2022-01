Piersanti fratello di Sergio Mattarella chi era | la sua morte segnò la carriera del Presidente della Repubblica

(Di sabato 29 gennaio 2022), politico siciliano, ha contribuito significativamente alla lotta contro la mafia in Sicilia, venendo poi ucciso da quest’ultima. A pochi mesi 41° anniversariosua, ripercorriamo lae la vita deldell’attuale, riconfermato per il suo secondo mandato., vita edeldiè nato a Castellammare del Golfo il 24 maggio 1935. È morto nel 1980, assassinato presumibilmente da Cosa Nostra, durante il suo mandato come...

tottimitico : @lorenzrulez @_Cotu Ha sbagliato da premier pure il nome del fratello piersanti - alexjayo68 : La foto di Sergio Mattarella che abbraccia il cadavere del fratello Piersanti è lo stigma del grandissimo uomo che… - quasiblu : E comunque Mattarella, è fratello di quel grand'uomo che fu Piersanti, ed è siciliano. Due indizi fanno una prova.… - cronachelucane : SERGIO MATTARELLA È IL 13º PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Fratello di Piersanti, presidente della regione S… -

Mattarella per essere rieletto per un secondo mandato: sono oltre 40 anni che partecipa alla vita politica del paese, un impegno legato alla morte del, ucciso nel 1980 da Cosa Nostra Sergio Mattarella, con ogni probabilità, sarà riconfermato alla presidenza della Repubblica dopo giorni di trattative e disaccordi nella maggioranza .Chi è Sergio Mattarella? Origini siciliane, due fratelli e una sorella, tre figli, diversi lutti affrontati nella sua vita, come la perdita dele della moglie Marisa. Colpisce da sempre per la sua umiltà e semplicità, così come il suo rigore. Vediamo meglio la sua carriera politica, la sua famiglia, la sua vita privata. Chi ...Il palermitano Sergio Mattarella, 80 anni, è stato eletto per la seconda volta presidente della Repubblica Italiana. Mattarella è fratello del presidente della Regione Siciliana Piersanti, assassinato ...Sergio Mattarella è il tredicesimo presidente della Repubblica. Una rielezione per l’attuale Capo dello Stato, che dunque resta al Quirinale per il secondo mandato, nonostante più volte nelle scorse s ...