Pier Ferdinando Casini | chi è? Età | vita privata e biografia del politico

(Di sabato 29 gennaio 2022) La politica italiana è fatta di tanti protagonisti. Uno di questi è. Conosciamo meglio un altro nome forte per il Quirinale. La politica italiana sta attraversando un momento molto delicato. Il nome del nuovo Presidente della Repubblica fatica a venir fuori. Nel corso dei mesi tantissimi nomi sono circolati, alcuni si sono persi nel tempo mentre altri hanno avuto conferme. Uno di questi è sicuramente. Fonte GettyImagesLui è uno dei totem della politica italiana, è stato presidente della Camera dei deputati dal 2001 al 2006. Si può definire una leggenda della politica italiana, si pensi che è in Parlamento da ben 38 anni. Il suo primo mandato è arrivato nel 1983 quando lui aveva solo 28 anni. Venendo confermato nelle ...

pietroraffa : Fonti centriste riferiscono che, fra le opzioni in campo, si starebbe valutando seriamente l’ipotesi di votare Pier… - MediasetTgcom24 : Quirinale, Pier Ferdinando Casini: mio nome solo se unisce #pierferdinandocasini - La7tv : #quirinale Pier Ferdinando Casini: 'Chiedo al Parlamento di togliere il mio nome da ogni discussione e chiedere al… - Giu_ggiola : Ma questo gesto di Pier Ferdinando Casini? #PresidenzaDellaRepubblica - marcoz984 : RT @davidedesario: Comunque Pier Ferdinando Casini è uno dei pochi che non ci ha perso la faccia. Ha parlato poco e bene. E ne è uscito con… -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Ferdinando

Tante le reazioni a proposito dell'intesa per il secondo mandato di Sergio Mattarella , ancheCasini si è schierato a favore ai microfoni dell'Ansa: "L'Italia non può ulteriormente ...Un invito a non perdere tempo viene daCasini che fino a questa mattina era uno dei nomi su cui una parte delle forze politiche era pronta a convergere: "Chiedo al Parlamento, di cui ...Elezioni presidente della Repubblica in diretta. Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. Nell'ottava votazione ha superato il quorum dei 505 voti ...Le parole di Salvini, il tweet furioso di Meloni, il catenaccio di Letta, la gioia dei peones, la processione dei capigruppo, il caso-Giorgetti. Fino all’applauso finale, che fa calare il sipario su u ...