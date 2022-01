Pier Ferdinando Casini beccato così dalle telecamere di Mentana | con chi sta parlando in aula | un segnale inequivocabile

(Di sabato 29 gennaio 2022) Lo scoop è di Enriconell'di Montecitoriodi La7, per la Maratona quirinalizia. Il senatore, eletto con il Pd nel 2018 e oggi nel Misto, è uno degli ultimi quirinabili. Se la deve vedere con il premier Mario Draghi e una donna, Marta Cartabia e Paola Severino le favorite dopo la possibile "bruciatura" di Elisabetta Belloni.al momento è sostenuto ufficialmente soltanto da Forza Italia e centristi, che su di lui hanno virato nella notte distinguendosi da Salvini e Meloni e rompendo il fronte del centrodestra, e da Matteo Renzi, che non ha mai negato comeferdy sia una delle carte preferite di Italia Viva. Troppo poco, però, per sperare nel colpaccio ...

Advertising

pietroraffa : Fonti centriste riferiscono che, fra le opzioni in campo, si starebbe valutando seriamente l’ipotesi di votare Pier… - MediasetTgcom24 : Quirinale, Pier Ferdinando Casini: mio nome solo se unisce #pierferdinandocasini - PaoloCaminiti1 : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale Pier Ferdinando #Casini Sta attualmente parlando nell'aula con un gruppo di senatori leghisti… - foggylady : RT @VincePastore: L'operazione scoiattolo di Pier Ferdinando #Casini. #maratonamentana - scarpettavenere : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale Pier Ferdinando #Casini a colloquio alla Camera con Luigi #Zanda e Anna Maria #Bernini. @ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Ferdinando

il Resto del Carlino

Disponibili a sostenere oggiCasini per il Quirinale: è quanto è emerso al termine di una riunione notturna alla quale hanno partecipato il coordinatore di Forza Italia, Antonio ...Forza Italia, anzi, inizia a guardare al centro dello schieramento, nel tentativo " forse " di rilanciare la candidatura quirinalizia diCasini. Che due giorni fa sembrava tramontata ...Salvini sembra essersi convinto che è necessario un accordo tra i partiti che sostengono il governo per arrivare ad eleggere il Capo dello Stato ...Ieri nuova fumata nera per l’elezione del presidente della Repubblica. Sono stati 336 i voti per Sergio Mattarella. Nella quinta la candidatura Presidente del Senato Elisabetta Casellati aveva ottenut ...