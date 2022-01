Picchiata a 14 anni dalla famiglia perché rifiuta il matrimonio combinato in Bangladesh, denunciati i... (Di sabato 29 gennaio 2022) Picchiavano e maltrattavano la figlia di 14 anni , la obbligavano a indossare il velo e volevano costringerla a un matrimonio combinato . Ma la giovane, originaria del Bangladesh , non voleva sposarsi ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Picchiavano e maltrattavano la figlia di 14, la obbligavano a indossare il velo e volevano costringerla a un. Ma la giovane, originaria del, non voleva sposarsi ...

