Piacenza-Mantova, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 29 gennaio 2022) La ventiquattresima giornata del Girone A di Serie C mette di fronte il Piacenza e il Mantova. Una sfida tra due formazioni che non stanno certamente brillando, ma che navigano a metà classifica, poco sopra il pericoloso limite della zona retrocessione. I padroni di casa stazionano al dodicesimo posto, con 23 punti e cercano una vittoria che li allontani definitivamente dalla zona playout. Una sconfitta, infatti, potrebbe mettere nei guai la squadra di mister Scazzola, ancora lontana in questa stagione dall’esprimersi al meglio. Discorso analogo per gli ospiti, che hanno un punto in meno dei rivali ma che attraversano un periodo decisamente più positivo e proveranno a sfruttarlo al meglio per espugnare il Garilli. Impresa non facile, ma che consentirebbe agli uomini di Galderisi di sorpassare la squadra emiliana e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) La ventiquattresima giornata del Girone A diC mette di fronte ile il. Una sfida tra dueche non stanno certamente brillando, ma che navigano a metà classifica, poco sopra il pericoloso limite della zona retrocessione. I padroni di casa stazionano al dodicesimo posto, con 23 punti e cercano una vittoria che li allontani definitivamente dalla zona playout. Una sconfitta, infatti, potrebbe mettere nei guai la squadra di mister Scazzola, ancora lontana in questa stagione dall’esprimersi al meglio. Discorso analogo per gli ospiti, che hanno un punto in meno dei rivali ma che attraversano un periodo decisamente più positivo e proveranno a sfruttarlo al meglio per espugnare il Garilli. Impresa non facile, ma che consentirebbe agli uomini di Galderisi di sorpassare la squadra emiliana e ...

