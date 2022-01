Pesi | Gold del World Indoor Tour | Ponzio nuovo record italiano | impressionante Crouser

(Di domenica 30 gennaio 2022) Nickè ilprimatistanel peso. Il lanciatore azzurro, che ha debuttato alle Olimpiadi di Tokyo, questa sera è stato capace di scagliare il peso alla misura di 21,85 a New York nella seconda tappa deldel, migliorando il 21,59 realizzato dal fiorentino Fabbri nel febbraio 2020 a Stoccolma. Ai Millrose Games di Manhattan è stata la serata di Ryan, che ha segnato ildel mondo con un23,38, prestazione che va oltre il suo stesso primato mondiale all’aperto (23,37).ha chiuso la gara al terzo posto, dietro appunto ae all’altro statunitense Payton Otterdahl (22,01). Per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pesi Gold

Sportface.it

... già nel 2016 si era aggiudicato il titolo Europeomassimi di muay thai e nel 2014 conquistò ... 90 + 2 prevendita PARTERRE: 50 + 2 prevendita I - II ANELLO NON NUMERATO: 30 + 2 prevenditaA prescindere dai rispettivi "di responsabilità", è certamente necessario concentrarsi anche ... di circa il 40 % entro il 2024, che ci ha permesso di ottenere lo status diStandard, già nel ...Zane Weir, ha dato inizio alla sua stagione, in Sudafrica (a Paarl), con un lancio a 20.78 nel test di esordio. Le condizioni climatiche non sono state certamente favorevoli, la presenza infatti di fo ...Horizon Forbidden West è il sequel di Horizon Zero Dawn, acclamato action adventure con elementi da RPG lanciato originariamente su PlayStation 4 nel 2016 Come gira Horizon Forbidden West su PS4? “Che ...