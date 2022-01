Per la stampa tedesca, il bis di Mattarella è una sconfitta per la politica italiana (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - "La rielezione di Mattarella assicura la sopravvivenza del governo di unità nazionale di Mario Draghi". È quanto scrive, in un commento a caldo, la Sueddeutsche Zeitung, secondo la quale se fosse stato l'ex numero uno della Bce ad essere eletto al Quirinale "molti in patria e all'estero avrebbero temuto che sarebbe stato un problema per l'Italia". Per il giornale tedesco, "Draghi è considerato il garante del fatto che i fondi della ricostruzione post-pandemica siano utilizzati in modo mirato e che il Paese venga modernizzato". A questo punto, ragiona ancora il quotidiano di Monaco di Baviera, "tutto rimane come prima, almeno a prima vista. Agli italiani questo esito dovrebbe piacere: sia Mattarella che Draghi sono molto popolari, vengono considerati la migliore coppia di leader dall'origine dei tempi". Nondimeno, prosegue la SZ, "questa ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - "La rielezione diassicura la sopravvivenza del governo di unità nazionale di Mario Draghi". È quanto scrive, in un commento a caldo, la Sueddeutsche Zeitung, secondo la quale se fosse stato l'ex numero uno della Bce ad essere eletto al Quirinale "molti in patria e all'estero avrebbero temuto che sarebbe stato un problema per l'Italia". Per il giornale tedesco, "Draghi è considerato il garante del fatto che i fondi della ricostruzione post-pandemica siano utilizzati in modo mirato e che il Paese venga modernizzato". A questo punto, ragiona ancora il quotidiano di Monaco di Baviera, "tutto rimane come prima, almeno a prima vista. Agli italiani questo esito dovrebbe piacere: siache Draghi sono molto popolari, vengono considerati la migliore coppia di leader dall'origine dei tempi". Nondimeno, prosegue la SZ, "questa ...

