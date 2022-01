Pechino 2022, Valentina Vezzali positiva al Covid non sarà alla cerimonia di apertura (Di sabato 29 gennaio 2022) Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport e vincitrice di tre medaglie d’oro individuali consecutive alle Olimpiadi di, è positiva al Covid e non sarà presente alla cerimonia d’apertura dei Giochi Invernali di Pechino in rappresentanza dell’Italia. Al posto del Sottosegretario allo Sport, Palazzo Chigi ha chiesto agli organizzatori cinesi di accreditare alla cerimonia l’ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari. La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali è in programma venerdi’ prossimo, 4 febbraio. In tribuna autorità la Cina sarà rappresentata dal suo presidente, Xi Jinping. Tra i capi di Stato che hanno risposto per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022), sottosegretario allo sport e vincitrice di tre medaglie d’oro individuali consecutive alle Olimpiadi di, èale nonpresented’dei Giochi Invernali diin rappresentanza dell’Italia. Al posto del Sottosegretario allo Sport, Palazzo Chigi ha chiesto agli organizzatori cinesi di accreditarel’ambasciatore d’Italia a, Luca Ferrari. Lad’delle Olimpiadi invernali è in programma venerdi’ prossimo, 4 febbraio. In tribuna autorità la Cinarappresentata dal suo presidente, Xi Jinping. Tra i capi di Stato che hanno risposto per ...

