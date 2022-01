Pechino 2022, Michela Moioli: “Pronta al ruolo di portabandiera e a dare il 110%, peccato per Sofia ma sono sicura che ce la farà” (Di sabato 29 gennaio 2022) Due grandi sportive. Due campionesse olimpiche. Due amiche. Due conterranee. Sofia Goggia e Michela Moioli. Insieme in tanti momenti delle loro vite, e delle loro carriere, anche il giorno indimenticabile della ufficialità di Milano-Cortina quale sede dell’Olimpiade invernale del 2026. Un destino legato in maniera inscindibile. Tanto che, quando Sofia ha dovuto alzare bandiera bianca in vista della Cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Pechino, il suo ruolo di portabandiera è andato proprio a Michela. Un passaggio di consegne in qualche modo. Con tante emozioni, contrastanti ovviamente, e anche per questo la snowboarder non ha potuto festeggiare troppo questo avvenimento. La ventiseienne nativa di Alzano Lombardo ha raccontato le sue ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Due grandi sportive. Due campionesse olimpiche. Due amiche. Due conterranee.Goggia e. Insieme in tanti momenti delle loro vite, e delle loro carriere, anche il giorno indimenticabile della ufficialità di Milano-Cortina quale sede dell’Olimpiade invernale del 2026. Un destino legato in maniera inscindibile. Tanto che, quandoha dovuto alzare bandiera bianca in vista della Cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di, il suodiè andato proprio a. Un passaggio di consegne in qualche modo. Con tante emozioni, contrastanti ovviamente, e anche per questo la snowboarder non ha potuto festeggiare troppo questo avvenimento. La ventiseienne nativa di Alzano Lombardo ha raccontato le sue ...

Advertising

Gazzetta_it : I 28 azzurri a Pechino tra fondo, biathlon, combinata nordica e salto con gli sci #Beijing2022 - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - Coninews : Michela Moioli portabandiera dell'Italia a #Beijing2022! ???? La decisione è stata presa dopo l'infortunio e il perc… - chiaramondi : Tra le misure che verranno messe in atto c'è anche la cancellazione dell'accredito - lucrezio_caro : UCRAINA 2022 - SERAJEVO 1914 specchietti per le allodole -