Paura Covid a Sanremo, tamponi a tappeto: 'Ci sono molti più positivi dell'anno scorso' (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Covid fa Paura al . E i positivi, in questi pochi giorni che ci separano dall'inizio della kermesse, sono più dell'anno scorso: a dirlo è il dottor Giandomenico Poggi , direttore di struttura ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilfaal . E i, in questi pochi giorni che ci separano dall'inizioa kermesse,più: a dirlo è il dottor Giandomenico Poggi , direttore di struttura ...

Advertising

vaticannews_it : #28gennaio #PapaFrancesco Oltre alla #pandemia,si è diffusa 'l'infodemia”, e cioè “la deformazione della realtà bas… - VeneziaFC_IT : Avevamo promesso di giocare a Milano senza paura o scuse, nonostante le tante assenze da Covid. La prestazione di s… - nico42231081 : RT @paradoxMKD: Trudeau ha paura di affrontare i camionisti in arrivo al Campidoglio canadese? Pare si sia messo in isolamento covid, nono… - Giacomio_ : RT @paradoxMKD: Trudeau ha paura di affrontare i camionisti in arrivo al Campidoglio canadese? Pare si sia messo in isolamento covid, nono… - Salvato27591666 : RT @paradoxMKD: Trudeau ha paura di affrontare i camionisti in arrivo al Campidoglio canadese? Pare si sia messo in isolamento covid, nono… -