Pattinaggio di figura, Olimpiadi Pechino 2022: le gare e il regolamento (Di sabato 29 gennaio 2022) Tutto pronto per la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, che quest'anno vedrà protagonista la città di Pechino dal 4 al 20 febbraio. Tra gli appuntamenti da non perdere le gare di Pattinaggio di figura, in programma dal 4 al 20 febbraio al Capital Indoor Stadium. Sono cinque gli eventi previsti (uno maschile, uno femminile e tre misti): singolo maschile e femminile, team event, danza sul ghiaccio e coppie di artistico. L'ultimo giorno si concluderà con un galà di esibizione. L'Italia sarà presente in tutti gli eventi eccetto il singolo femminile. regolamento – Ogni evento consiste in un programma corto e un programma lungo (o libero). All'interno di ogni programma, un pattinatore riceve due serie di punteggi: quello dell'elemento tecnico (TES) e quello dei componenti del programma (PCS). La ...

