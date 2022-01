Pasquini alla sbarra per l' omicidio del figlio | ' Alfredo voleva farmi del male | ho sparato per spaventarlo'

(Di sabato 29 gennaio 2022) SENIGALLIA - 'Non volevo uccidere, solo, fargli capire che ero armato. Quel giorno era arrabbiato con me, ho avuto paura di essere sopraffatto'. Così Lorisieri mattina ...

Corriere Adriatico

SENIGALLIA - «Non volevo uccidere Alfredo, solo spaventarlo, fargli capire che ero armato. Quel giorno era arrabbiato con me, ho avuto paura di essere sopraffatto». Così ...La ricostruzione di Loris Pasquini, accusato dell'omicidio del figlio Alfredo, davanti alla Corte di Assise: il pm ha notato contraddizioni ...