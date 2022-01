Parigi, morto nell’indifferenza il fotografo Robert, rimasto a terra 9 ore senza che nessuno intervenisse (Di sabato 29 gennaio 2022) Dispiacere ma anche polemiche in Francia per la morte del fotografo svizzero René Robert, deceduto in una strada trafficata del centro Parigino dopo essere rimasto per ben nove ore riverso a terra, nell’indifferenza generale. Svenuto, morente, fino a quando è sopraggiunta l’ipotermia. “Ucciso dall’indifferenza” è l’accusa lanciata dal suo amico, Michel Mompontet, su Twitter, raccontando l’accaduto. L’85enne, noto fotografo di star del flamenco, “ha avuto un colpo di vertigini ed è caduto. Incapace di alzarsi, è rimasto immobilizzato sul posto al freddo per nove ore fino a quando un senzatetto ha chiamato i soccorsi. Troppo tardi. Era in ipotermia. Nel corso di quelle nove ore nessun passante si è fermato a controllare perché quest’uomo ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Dispiacere ma anche polemiche in Francia per la morte delsvizzero René, deceduto in una strada trafficata del centrono dopo essereper ben nove ore riverso agenerale. Svenuto, morente, fino a quando è sopraggiunta l’ipotermia. “Ucciso dall’indifferenza” è l’accusa lanciata dal suo amico, Michel Mompontet, su Twitter, raccontando l’accaduto. L’85enne, notodi star del flamenco, “ha avuto un colpo di vertigini ed è caduto. Incapace di alzarsi, èimmobilizzato sul posto al freddo per nove ore fino a quando untetto ha chiamato i soccorsi. Troppo tardi. Era in ipotermia. Nel corso di quelle nove ore nessun passante si è fermato a controllare perché quest’uomo ...

