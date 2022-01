Paratici delude i tifosi del Tottenham | «Lavora ancora per la Juve»

(Di sabato 29 gennaio 2022) . Polemica social nei confronti dell’ex dirigente bianconero Asse caldo Torino-Londra in questi giorni., infatti, sono al lavoro su diversi tavoli, conche monitora le situazioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, obiettivi degli Spurs. Sui social, intanto, alcunidelnon hanno digerito questa possibile doppia operazione, rimproverando di fatto adi aiutare ladopo il grande esborso per Vlahovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Asse caldo Torino - Londra in questi giorni. Juve e Tottenham, infatti, sono al lavoro su diversi tavoli, con Paratici che monitora le situazioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, obiettivi degli Spurs. Sui social, intanto, alcuni tifosi del Tottenham non hanno digerito questa possibile doppia operazione, rimproverando di fatto a Paratici di aiutare la Juve dopo il grande esborso per Vlahovic. Quello che in Italia è considerato un genio. E Ronaldo non. Gol dell'1 - 0 alla Callejon, assist lungo di Bruno Fernandes e lui sul secondo palo di destro al volo sul secondo palo. Poi, ... Antonio Conte, il grande ex, vuole lui: Dejan Kulusevski. Calciomercato Juventus, flop Kulusevski: il Tottenham prova a chiudere. Costato 35 milioni di euro, bonus esclusi, Kulusevski ha deluso le aspettative ... Parallelamente a Bentancur, però, trovano conferma le indiscrezioni dei media inglesi sul serio tentativo - sempre del Tottenham - anche per Dejan Kulusevski: Paratici sta provando a portare lo svedese ...