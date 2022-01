Papera decisiva di Ospina in Colombia-Perù: il video (Di sabato 29 gennaio 2022) Colombia-Perù termina sul risultato di 0-1 grazie alla rete siglata da Edison Flores all’85’ che regala la vittoria agli ospiti e mette a serio repentaglio la qualificazione della Nazionale di David Ospina e compagni ai prossimi Mondiali. Photo: Getty Images – Ospina Proprio l’estremo difensore del Napoli, si è reso protagonista in negativo con una Papera sul gol del centrocampista peruviano che ha poi sancito la fine della partita. Nello specifico, Ospina si è fatto trafiggere sul suo palo da un diagonale tutt’altro che irresistibile proprio di Edison Flores. Vittoria consegnata agli ospiti e grande contestazione per squadra ed allenatore. ¡Perú se llevó 3 puntos vitales de Barranquilla! ?#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/JWUMgZuFFn— CONMEBOL.com ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022)termina sul risultato di 0-1 grazie alla rete siglata da Edison Flores all’85’ che regala la vittoria agli ospiti e mette a serio repentaglio la qualificazione della Nazionale di Davide compagni ai prossimi Mondiali. Photo: Getty Images –Proprio l’estremo difensore del Napoli, si è reso protagonista in negativo con unasul gol del centrocampista peruviano che ha poi sancito la fine della partita. Nello specifico,si è fatto trafiggere sul suo palo da un diagonale tutt’altro che irresistibile proprio di Edison Flores. Vittoria consegnata agli ospiti e grande contestazione per squadra ed allenatore. ¡Perú se llevó 3 puntos vitales de Barranquilla! ?#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/JWUMgZuFFn— CONMEBOL.com ...

