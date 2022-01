Paola Severino | vita privata | biografia | carriera | Instagram | marito | figli e curiosità sulla giurista

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 29 gennaio 2022) Cosa sappiamo delladi? Già meritatamente titolare di diversi primati, il suo nome è tornato alla ribalta in questi giorni, in piena bagarre per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana. La partita per il Quirinale si sta dimostrando più lunga e complessa del previsto ed ogni giorno escono fuori dal cilindro i nomi dei “papabili” per il ruolo politico più ambito di tutti. In tanti auspicano che, finalmente, la carica venga ricoperta da una donna e la, per molti, è uno dei nomi più autorevoli in tal senso. Vediamo perché. Chi èè nata a Napoli il 22 Ottobre del 1948 ...