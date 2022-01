Pallanuoto femminile, Serie A1 2022: successi di Plebiscito Padova ed Orizzonte Catania nei primi recuperi (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo oltre un mese di stop (ultimo match disputato il 18 dicembre 2021) oggi, sabato 29 gennaio 2022, è ripresa la Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto femminile: si sono disputati i primi due recuperi, ovvero Vela Nuoto Ancona-Plebiscito Padova 3-22 (9a giornata) e Vetrocar CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte 11-16 (9a giornata). Con questi successi il Plebiscito Padova si porta a -1 dalla SIS Roma, capolista con 25 punti, mentre L’Ekipe Orizzonte Catania, con tre gare in meno (tornerà in acqua domattina a Trieste), si issa al quarto posto staccando la Pallanuoto Trieste e scavalcando il Como Nuoto Recoaro. Si proseguirà domani, ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo oltre un mese di stop (ultimo match disputato il 18 dicembre 2021) oggi, sabato 29 gennaio, è ripresa laA1 2021-di: si sono disputati idue, ovvero Vela Nuoto Ancona-3-22 (9a giornata) e Vetrocar CSS Verona-L’Ekipe11-16 (9a giornata). Con questiilsi porta a -1 dalla SIS Roma, capolista con 25 punti, mentre L’Ekipe, con tre gare in meno (tornerà in acqua domattina a Trieste), si issa al quarto posto staccando laTrieste e scavalcando il Como Nuoto Recoaro. Si proseguirà domani, ...

