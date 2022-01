Pallanuoto | Euro Cup 2022 | rigettato il ricorso dell’Ortigia Confermata la sconfitta a tavolino

NuovoSud : Pallanuoto, l'Ortigia penalizzata in Euro Cup: per Tempesti paura di creare un precedente -

...presentato dalla nostra società contro la sconfitta per 10 - 0 a tavolino nella semifinale diCup contro il Telimar. La Commissione Disciplinare del massimo organismo europeo diha ......del ricorso presentato dalla società contro la sconfitta per 10 - 0 a tavolino nella semifinale diCup contro il Telimar. La Commissione Disciplinare del massimo organismo europeo di...Mercoledì 12 gennaio non si era giocata la semifinale d'andata dell'Euro Cup 2021-2022 di pallanuoto tutta siciliana tra Telimar e CC Ortigia a causa dei troppi casi Covid tra gli aretusei, impossibil ...“Ricorso inammissibile”. Questo il verdetto della Len che conferma il ko a tavolino per 10-0 dell’Ortigia nella semifinale della Euro Cup.