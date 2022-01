Pallamano | qualificazioni Mondiali 2023 | l’Italia pesca la Slovenia

(Di sabato 29 gennaio 2022) E’ stata sorteggiata oggi, a Budapest, la prossima avversaria della Nazionale italiana dimaschile per il primo dei due play-off in programma per la qualificazione ai. Ad affrontaresarà infatti la temibile, quarta agli Europei 2020. Il match di andata sarà in Italia tra il 16 ed il 17 marzo, mentre il ritorno è previsto tra il 19 ed il 20. L’ESITO DEL SORTEGGIO Ucraina-FinlandiaItalia-Portogallo-Svizzera Austria-Estonia Grecia-Bosnia Herzegovina Macedonia del Nord-Romania Israele-Lituania Slovacchia-Belgio Isole Faroe-Bielorussia SportFace.

Per ranking, la Slovenia è l'avversaria peggiore e anche dal punto di vista tecnico non sarà per nulla semplice ostacolare una formazione molto preparata e densa di campioni militanti in Champions. Dopo aver conquistato il passaggio del turno nella prima fase di qualificazione ai Mondiali 2023, la Nazionale italiana di pallamano maschile ha conosciuto quest'oggi l'avversaria nel primo dei due play-off. Comincia con un botto il 2022 della Pallamano Carpi. In attesa del debutto domani con la capolista Fasano alla Vallauri, i biancorossi hanno definito l'arrivo di Kreshnik "Niko" Kasa, terzino sinistro.