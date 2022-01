Padova-Pro Patria | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 29 gennaio 2022) Non si ferma il campionato diC, che va in scena con la ventiquattresima giornata.-Proè uno dei classici testacoda che il programma del Girone A diC propone. Ilcontinua la sua rincorsa al primo posto, nella speranza di un passo falso del Sudtirol, mentre la Procerca di uscire dalle sabbie mobili della zona playout. La partita, che si giocherà alle 14.30 allo stadio “Euganeo” di, vede quindi due squadre con obiettivi e velleità diverse affrontarsi, con la Prodata per spacciata sulla carta. Un match sicuramente che regalerà spettacolo, coi padroni di casa decisi ad imporsi. Il momento delle due squadre Ottimo momento di forma delche non perde in campionato ...

Una vetrina significativa per i 60 club della Legache, a turnazione, offriranno al pubblico di ... Ha vinto le ultime due giocate la FeralpiSalo' che punta ilsecondo in classifica. Girone A ...... Edoardo Cozza ore 14:30 Serie C 24a Giornata Girone A: Lecco vs Triestina (diretta) Telecronaca: Matteo Sfolcini ore 14:30 Serie C 24a Giornata Girone A:vsPatria (diretta) Telecronaca: ...La partita Padova - Pro Patria del 29 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie C 2021/2022 ...La diretta live di Padova-Pro Patria, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2021/2022.