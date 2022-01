Oroscopo Marco Pesatori 30 gennaio 2022: salto di qualità per Pesci (Di sabato 29 gennaio 2022) Benvenuti nella rubrica dedicata all'Oroscopo giornaliero di Marco Pesatori. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo è pronto a valutare il probabile andamento dell'ultimo giorno della settimana corrente. Per saperne di più, leggete le seguenti previsioni astrologiche di domenica 30 gennaio 2022 e la classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle. Marco Pesatori, Oroscopo del giorno 30 gennaio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Non è escluso un finale di mese un po' in affanno, oltre i pianeti rapidi ci si mette anche la Luna. Evitate di esporvi andando all'attacco, ogni tanto una tattica di attesa più difensiva non è malvagia. ?? Toro - Luna Mercurio e Venere vi recapitano vari generi di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 29 gennaio 2022) Benvenuti nella rubrica dedicata all'giornaliero di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo è pronto a valutare il probabile andamento dell'ultimo giorno della settimana corrente. Per saperne di più, leggete le seguenti previsioni astrologiche di domenica 30e la classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle.del giorno 30: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Non è escluso un finale di mese un po' in affanno, oltre i pianeti rapidi ci si mette anche la Luna. Evitate di esporvi andando all'attacco, ogni tanto una tattica di attesa più difensiva non è malvagia. ?? Toro - Luna Mercurio e Venere vi recapitano vari generi di ...

