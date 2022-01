Oroscopo di Paolo Fox Domenica 30 Gennaio 2022 | Gemelli conflittuale

Leggi su zon

(Di sabato 29 gennaio 2022) L’diFox per oggi,30Ariete Questa è unaun po’ scontrosa. Sappiamo che da qualche tempo state cercando di farvi valere e siete piuttosto autoritari nelle vostre decisioni. Voi pensate che quello che avete in mente sia giusto per tutti, e il più delle volte è così, però dovete ricordarvi che il mondo è vario e potreste anche avere a che fare con persone che non la pensano come voi. Quindi, un po’ di attenzione è necessaria! Toro Continuate questa ascesa, questa forza che i pianeti segnalano con Marte, Venere, Giove e Mercurio favorevoli. In questo momento è impossibile fermare la vostra ambizione! Il settore amoroso è premiato per tutti quelli che hanno già una bella storia o vogliono riconciliarsi. E’ chiaro che avere buone stelle non significa ...