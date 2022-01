Organico Covid docenti e ATA: proroga iniziale al 31 marzo, poi fino a giugno. Ecco i 400 milioni di euro distribuiti alle regioni (Di sabato 29 gennaio 2022) In legge di Bilancio 2022 la proroga dei contratti Covid del personale docente e ATA assunto per far fronte alle esigenze delle scuole legate all'emergenza epidemiologica. La proroga è per il momento fino al 31 marzo, termine stato di emergenza, ma il ministero ha chiarito che ci sarà ulteriore proroga fino al termine delle lezioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 29 gennaio 2022) In legge di Bilancio 2022 ladei contrattidel personale docente e ATA assunto per far fronteesigenze delle scuole legate all'emergenza epidemiologica. Laè per il momentoal 31, termine stato di emergenza, ma il ministero ha chiarito che ci sarà ulterioreal termine delle lezioni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Organico Covid docenti e ATA: proroga iniziale al 31 marzo, poi fino a giugno. Ecco i 400 milioni di euro distribui… - Francesco_Morra : Chi ha la sventura di aver accettato, per necessità, supplenze organico Covid nella scuola. Vive la seguente situaz… - Ticonsiglio : Organico Covid scuola 2022: proroga, novità, stipendi <p>Il MIUR ha autorizzato le scuole a ricorrere all'organico… - cacciamosche : @gspazianitesta Difendere i diritti in era Covid? Per Il Giornale sarebbe un'assoluta novità, visto che sono da tem… - Irishsara1980 : @_lexismart Lo aspettavo anch’io per oggi, ma la mia filiale DHL è sotto organico causa Covid ?? Belloooooo! Alla fi… -