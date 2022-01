Omicron 2, la nuova variante in 9 Regioni italiane: dove è stata individuata, sintomi e come riconoscerla (Di sabato 29 gennaio 2022) Omicron 2. La variante Omicron è ormai la dominante in Europa, e secondo molti esperti rappresenterebbe la via d’uscita dalla pandemia in quanto variante che permetterebbe una endemizzazione della pandemia. Infatti, stando ai risultati raccolti sino ad ora, Omicron avrebbe una virulenza minore a costo di un maggiore poter di diffusione. La frese ”dobbiamo imparare a convivere con il virus” l’abbiamo sentita già molte volte in questi mesi ed anni di pandemia. Ma forse, solo in queste settimane ,comincia ad avere una sua più specifica valenza. Leggi anche: Vaccino Omicron, quando arriva in Italia e chi dovrà fare la quarta dose Omicron 2: la nuova variante anche in Italia Omicron fu individuata per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 29 gennaio 2022)2. Laè ormai la dominante in Europa, e secondo molti esperti rappresenterebbe la via d’uscita dalla pandemia in quantoche permetterebbe una endemizzazione della pandemia. Infatti, stando ai risultati raccolti sino ad ora,avrebbe una virulenza minore a costo di un maggiore poter di diffusione. La frese ”dobbiamo imparare a convivere con il virus” l’abbiamo sentita già molte volte in questi mesi ed anni di pandemia. Ma forse, solo in queste settimane ,comincia ad avere una sua più specifica valenza. Leggi anche: Vaccino, quando arriva in Italia e chi dovrà fare la quarta dose2: laanche in Italiafuper la ...

Advertising

CorriereCitta : Omicron 2, la nuova variante in 9 Regioni italiane: dove è stata individuata, sintomi e come riconoscerla - infoitsalute : Campania ecco la nuova variante: Omicron 2 - __WolfHeart__ : RT @ChanceGardiner: Los Angeles vede i primi 11 casi della nuova mutazione BA.2 di Omicron - StoccoDany : Sta per uscire il nuovo thriller...La nuova variante 'OMICRON 2' Prossimamete al cinema ???????? - stopdepigeon : RT @princefaster1: E' stata isolata la nuova variate Omicron, si chiama Lateralus, ma a differenza di tutte le altre varianti, la Lateralus… -