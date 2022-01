“Olivera nuovo giocatore del Napoli” arriva l’annuncio, le cifre (Di sabato 29 gennaio 2022) Mathias Olivera sarà un giocatore del Napoli, secondo Gazzetta dello Sport l’affare è stato definito nei dettagli. Per vedere Olivera in Italia bisognerà attendere giugno, perché durante il calciomercato di gennaio non c’è stata l’opportunità di chiudere la trattativa. Il Napoli per prendere il giocatore avrebbe dovuto vendere qualcuno all’interno della rosa. Si è provato con Ghoulam alla Lazio, ma la trattativa non è stata conclusa. A questo punto si tratta solo di attendere qualche mese, con Cristiano Giuntoli che sta facendo nascere il Napoli del futuro. Tante le trattative per il mercato estivo, la new entry è quella di Raspadori, ma anche la conferma di Anguissa ed i rinnovi di Juan Jesus e Rrahmani. Il Napoli dopo due sessione di quasi immobilità ... Leggi su napolipiu (Di sabato 29 gennaio 2022) Mathiassarà undel, secondo Gazzetta dello Sport l’affare è stato definito nei dettagli. Per vederein Italia bisognerà attendere giugno, perché durante il calciomercato di gennaio non c’è stata l’opportunità di chiudere la trattativa. Ilper prendere ilavrebbe dovuto vendere qualcuno all’interno della rosa. Si è provato con Ghoulam alla Lazio, ma la trattativa non è stata conclusa. A questo punto si tratta solo di attendere qualche mese, con Cristiano Giuntoli che sta facendo nascere ildel futuro. Tante le trattative per il mercato estivo, la new entry è quella di Raspadori, ma anche la conferma di Anguissa ed i rinnovi di Juan Jesus e Rrahmani. Ildopo due sessione di quasi immobilità ...

