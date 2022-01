Occhioni azzurri da cerbiatta | la sua voce da grande ha conquistato Vasco Rossi | ecco chi è

(Di sabato 29 gennaio 2022) Riconoscete questa cantante che hatutti con la suasoul e ora è una delle concorrenti al pmo Festival di Sanremo?di chi si tratta. Questa bambina in foto è diventata una delle voci più importanti nel panorama musicale italiano che hal’affetto e la stima di tutti. Si tratta di una cantante che ha iniziato in un talent show, più precisamente X Factor, ed è diventata in poco tempo un’interprete apprezzata da tutti, anche dache ha scritto per lei alcune canzoni. Cantante italiana da piccola – Foto presa da Internet Questapazzesca ha partecipato anche al Festival di Sanremo più di una volta e ora fa parte anche quest’anno del cast dei concorrenti alla kermesse musicale più ...

Advertising

balfourryl : @annabethryl quegli occhioni azzurri compensano però - Socialmenteesc : @gatta_loca Grazie ?? quegli occhioni azzurri e tondi ammaliano sempre ,quest' anno compie 11 anni,pensa che l' ann… - sunfloverlou : io mi strappo il cuore per te 2012 louis gli occhioni azzurri il naso perfetto non ce la faccio più - Sadachbia18 : grosso dagli occhi torvi chinato sul fraticello che sembrava un giocattolo , biondo , con certi occhioni verdi , g… - Stellissa : Un giorno ti svegli e la tua nipotina frugolina dai grandi e teneri occhioni azzurri ha 21 anni, guida e svapa. #ziitudine -

Ultime Notizie dalla rete : Occhioni azzurri

TopicNews.it

È una coppia improbabile per una band, lui caruccio, per bene e figlio di un generale dell'esercito, lei caschetto biondo e, vista la prima volta alla R. I. S. D. su una bici gialla ...Nonostante i 50 anni, il suo fascino è intramontabile, come se per lei l'orologio si fosse fermato: fisico divino ,, lineamenti angelici, verve travolgente , sono solo alcuni degli ...Avete riconosciuto questa famosa cantante italiana da piccola? Si tratta di una delle concorrenti del Festival di Sanremo ...DNIPRO (Ucraina) - Dice Andrij che «prima o poi tu la lasci, la guerra, ma lei non ti lascia mai». Lei lo aspetta là tra le trincee infangate, lui carica la Jeep di pizza «peperoni e 4 formaggi», guid ...