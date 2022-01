Nuove manifestazioni contro il pass vaccinale in Francia (Di sabato 29 gennaio 2022) Gli oppositori del pass vaccinale sono nuovamente scesi in piazza oggi in diverse città della Francia, a pochi giorni dall'entrata in vigore del dispositivo, che rafforza il pass sanitario già in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Gli oppositori delsono nuovamente scesi in piazza oggi in diverse città della, a pochi giorni dall'entrata in vigore del dispositivo, che rafforza ilsanitario già in ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove manifestazioni Nuove manifestazioni contro il pass vaccinale in Francia A Parigi, dove erano state indette diverse manifestazioni, alcune centinaia di persone si sono radunate all'inizio del pomeriggio al Trocadéro, senza riempire la spianata che si affaccia sulla Tour ...

Carnevale di Viareggio 2022 ancora in bilico: "Aspettiamo il decreto" ... viene reso noto dalla Fondazione, è rinviata in attesa delle nuove regolamentazioni nazionali sulle modalità di svolgimento delle manifestazioni all'aperto. "Carri e maschere fermi al palo" - C'è ...

