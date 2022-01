Non solo Inter e Juve, un’altra big di A su Nandez! (Di sabato 29 gennaio 2022) La telenovela sull’addio di Nahitan Nandez al Cagliari non è finita, anzi su di lui potrebbe esserci una nuova pretendente. Come riporta Nicolò Schira il centrocampista è stato offerto alla Roma. La squadra di José Mourinho sta ancora lavorando sull’ingaggio di un nuovo centrocampista in caso di addio di Amadou Diawara e Nandez potrebbe essere il prescelto. Nahitan Nandez, Cagliari Nandez è stato il colpo più oneroso della storia del Cagliari, è arrivato per 17 milioni di euro nel 2019 dal Boca Juniors. In questi anni ha continuato a dimostrare il suo valore attirando su di sé gli occhi di diverse big italiane. La prima è stata l’Inter che durante la sessione di mercato estiva ha ritenuto il colpo troppo impegnativo per le sue casse. Nelle scorse settimane si è fatta viva la Juventus che vorrebbe l’uruguaiano come rinforzo per il suo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) La telenovela sull’addio di Nahitan Nandez al Cagliari non è finita, anzi su di lui potrebbe esserci una nuova pretendente. Come riporta Nicolò Schira il centrocampista è stato offerto alla Roma. La squadra di José Mourinho sta ancora lavorando sull’ingaggio di un nuovo centrocampista in caso di addio di Amadou Diawara e Nandez potrebbe essere il prescelto. Nahitan Nandez, Cagliari Nandez è stato il colpo più oneroso della storia del Cagliari, è arrivato per 17 milioni di euro nel 2019 dal Boca Juniors. In questi anni ha continuato a dimostrare il suo valore attirando su di sé gli occhi di diverse big italiane. La prima è stata l’che durante la sessione di mercato estiva ha ritenuto il colpo troppo impegnativo per le sue casse. Nelle scorse settimane si è fatta viva lantus che vorrebbe l’uruguaiano come rinforzo per il suo ...

