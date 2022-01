Nella Lega scoppia il caso Giorgetti | ' Il ministro valuta le dimissioni in polemica con Salvini'

Advertising

ilriformista : A 'parlare' è uno dei capi dell’altra Lega, quella alternativa al club Papeete #Salvini #Lega #Mattarellabis… - FrMaselli : Salvini appena arrivato alla Camera ammette che un accordo non c'è e probabilmente la Lega si asterrà nella prossima votazione #Quirinale - mengonimarco : Fare questa playlist è stato come fare un viaggio nella memoria. Ad ognuna di queste canzoni mi lega un ricordo ind… - ilbaro67 : RT @fortnardelli: @borghi_claudio @Jennife04236786 Mi aspetto che molti nella lega votino Nordio. Nient'altro. - Mestanaccount1 : PIERPAOLO ENTRA NELLA NOSTRA LEGA -

Ultime Notizie dalla rete : Nella Lega

Il Riformista

Pochissimisanno della svolta. Neanche i leghisti che lo accompagnano sembrano informati. Non sanno nulla i dirigenti del partito che incontrerà poco dopo. Nell'incontro di martedì, i ......Matteo Salvini conversando con i cronisti in transatlantico in un ragionamento su Sergio Mattarella. Ore 10.22 : I senatori del MoVimento 5 stelle stanno rispondendo alla seconda chiama...(in aggiornamento) Missione internazionale di grande peso per l'europarlamentare veronese Paolo Borchia che ha rappresentato la Lega alla “Cumbre de Madrid”, l’assise dei partiti e movimenti del centr ...Elezioni presidente della Repubblica in diretta. Sono stati 387 i voti ottenuti da Sergio Mattarella nella settima votazione per l'elezione del Capo dello Stato. A Carlo Nordio, candidato da ...