NBA, i risultati della notte (29 gennaio): Memphis sconfigge Utah, vittorie anche per Phoenix, Miami e Milwaukee. Brutto ko per i Bulls (Di sabato 29 gennaio 2022) Continua la stagione 2021-2022 di NBA. Nella notte si sono disputate ben undici partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutti i risultati e le migliori prestazioni di giornata. La notte si apre con la vittoria casalinga di Orlando contro Detroit per 119-103. Decisivi ai fini del risultato i 24 punti di Franz Wagner e la doppia doppia di Mo Bamba (18 punti e 11 rimbalzi), mentre ai Pistons non bastano i 18 punti dalla panchina di Trey Lyles. Successo anche per Charlotte, che sconfigge i Lakers per 117-114. A fine partita sono ben quattro i giocatori con 20 o più punti in casa Hornets (il migliore è Miles Bridges con 26 punti). Ai gialloviola non bastano invece i 35 punti di Russell Westbrook. Atlanta sconfigge Boston per 108-92. I ragazzi di Nate McMillan ...

