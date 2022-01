Napolitano bis | il precedente | la rielezione del Capo dello Stato al sesto scrutinio nel 2013

(Di sabato 29 gennaio 2022) Per l'occasione, ilbis , lo soprannominarono ' Re Giorgio ' affidandogli quel potere taumaturgico che i partiti cercano, ancora una volta, oggi andando in pellegrinaggio da . Il potere di ...

Advertising

chedisagio : Un minuto dopo il Napolitano bis, @pbersani si dimise dalle cariche consapevole del fallimento politico che costrin… - pietroraffa : Ho riascoltato il discorso post Napolitano bis, in cui il Presidente metteva i parlamentari davanti alle loro respo… - Corriere : Mattarella e il bis al Quirinale (come Napolitano nel 2013): storia di un altro trasloco «da annullare» - Carlosimonetti : RT @chedisagio: Un minuto dopo il Napolitano bis, @pbersani si dimise dalle cariche consapevole del fallimento politico che costrinse il Pa… - Motorsponly : Il bis di #Napolitano ottenne il 73% dei voti. Il record rimane di #Pertini nel 1978 con l'82% #Quirinale #Quirinale2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Napolitano bis

... ma davanti alla paralisi parlamentare fu costretto a concedere il. Il 20 aprile 2013, alla sesta votazione, Giorgiofu rieletto con 738 preferenze. Il tutto, mentre il presidente ...Inoltre, metterebbe in chiaro che non si tratterebbe di une il suo mandato potrebbe quindi non avere vincolo temporale con scadenza al 2023, con le nuove elezioni e composizione ...Quirinale, si va verso una rielezione di Sergio Mattarella. L'attuale presidente della Repubblica diventerà così il secondo Capo dello Stato a concedere un mandato bis, come ...Al Quirinale è andata in scena la sfilata dei rappresentanti delle forze politiche in Parlamento. Una scelta che assume un doppio valore simbolico ...