Napoli, Sconcerti esalta Osimhen: «Ha qualcosa di eccezionale, sa fare tutto» (Di sabato 29 gennaio 2022) Il giornalista Mario Sconcerti ha esaltato le qualità dell’attaccante del Napoli Osimhen Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, confrontando Vlahovic e Haaland ha voluto menzionare anche Victor Osimhen. LE PAROLE – «C’è un terzo ragazzo che ha qualcosa di eccezionale, parlo di Osimhen. Ha bisogno di più spazio di Vlahovic e Haaland, ma sa fare tutto. In area da fermo è quello che va più in alto. È meno disciplinato, ha i movimenti disordinati di Cerezo ed Asprilla, per questo poco prendibili. Ma è freddo al momento del tiro. Per me un grande giocatore appena disturbato dall’entropia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Il giornalista Mariohato le qualità dell’attaccante delMario, sulle pagine del Corriere della Sera, confrontando Vlahovic e Haaland ha voluto menzionare anche Victor. LE PAROLE – «C’è un terzo ragazzo che hadi, parlo di. Ha bisogno di più spazio di Vlahovic e Haaland, ma sa. In area da fermo è quello che va più in alto. È meno disciplinato, ha i movimenti disordinati di Cerezo ed Asprilla, per questo poco prendibili. Ma è freddo al momento del tiro. Per me un grande giocatore appena disturbato dall’entropia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

