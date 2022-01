Napoli, rinnovo Koulibaly una priorità: il senegalese sarà il nuovo capitano (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Napoli lavora al futuro e pensa al rinnovo di contratto di Koulibaly, a cui verrà consegnata anche la fascia di capitano Negli ultimi giorni il nome di Kalidou Koulibaly è stato accostato con insistenza alla Juventus, che lo avrebbe messo nel mirino come erede di De Ligt in caso di partenza dell’olandese in estate. Il Napoli, però, non è dello stesso avviso e sarebbe pronto ad aprire le trattative per il rinnovo del contratto che scade nel 2023. Come riportato dal Corriere dello Sport, se dovesse arrivare un’offerta faraonica per Koulibaly gli azzurri la prenderanno in considerazione, ma al momento la priorità resta il prolungamento di contratto. Al gigante senegalese, inoltre, verrà consegnata la fascia di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Illavora al futuro e pensa aldi contratto di, a cui verrà consegnata anche la fascia diNegli ultimi giorni il nome di Kalidouè stato accostato con insistenza alla Juventus, che lo avrebbe messo nel mirino come erede di De Ligt in caso di partenza dell’olandese in estate. Il, però, non è dello stesso avviso e sarebbe pronto ad aprire le trattative per ildel contratto che scade nel 2023. Come riportato dal Corriere dello Sport, se dovesse arrivare un’offerta faraonica pergli azzurri la prenderanno in considerazione, ma al momento laresta il prolungamento di contratto. Al gigante, inoltre, verrà consegnata la fascia di ...

