Napoli, nuovo rinforzo per la primavera: ecco Rendina dalla Paganese (Di sabato 29 gennaio 2022) Nello Rendina, portiere classe 2004, è un nuovo giocatore del Napoli. Prelevandolo dalla Paganese, la società partenopea ha superato la concorrenza di parecchi club, anche di Serie A. Chi lo ha visto giocare è sicuro dell’immenso potenziale del giovanissimo estremo difensore. Nelle ultime ore l’Amministrazione Comunale Città di Striano si è voluta complimentare su Facebook L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Nello, portiere classe 2004, è ungiocatore del. Prelevandolo, la società partenopea ha superato la concorrenza di parecchi club, anche di Serie A. Chi lo ha visto giocare è sicuro dell’immenso potenziale del giovanissimo estremo difensore. Nelle ultime ore l’Amministrazione Comunale Città di Striano si è voluta complimentare su Facebook L'articolo

Advertising

Luxgraph : Napoli, Spalletti sorride: Insigne, Meret e Di Lorenzo di nuovo in gruppo - InterMagazine2 : MERCATO - Salvione: 'Olivera calciatore interessante, il Napoli sta cercando di costruire le basi per un nuovo cicl… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Salvione: 'Olivera calciatore interessante, il Napoli sta cercando di costruire le basi per un nuovo ciclo' h… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Salvione: 'Olivera calciatore interessante, il Napoli sta cercando di costruire le basi per un nuovo ciclo' h… - mick_napoli_ : RT @villarismoooooo: sono saltato di nuovo, rt amici :) -