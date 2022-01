Napoli, gli auguri a Mattarella: «Sempre auspicato proseguisse» – FOTO (Di domenica 30 gennaio 2022) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha voluto fare gli auguri a Sergio Mattarella per la sua rielezione Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. Il Napoli, tramite Aurelio De Laurentiis, ha voluto fargli i propri auguri. Ho Sempre auspicato che Mattarella e Draghi proseguissero insieme il risanamento del nostro Paese. A loro vanno i miei auguri di buon lavoro unitamente agli auguri di tutto il Calcio Napoli #ADL— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 29, 2022 MESSAGGIO – «Ho Sempre auspicato che Mattarella e Draghi proseguissero insieme il risanamento ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Aurelio De Laurentiis, presidente del, ha voluto fare glia Sergioper la sua rielezione Sergioè stato rieletto presidente della Repubblica. Il, tramite Aurelio De Laurentiis, ha voluto fargli i propri. Hochee Draghiro insieme il risanamento del nostro Paese. A loro vanno i mieidi buon lavoro unitamente aglidi tutto il Calcio#ADL— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 29, 2022 MESSAGGIO – «Hochee Draghiro insieme il risanamento ...

