Napoli | bimbo morto al Santobono per trauma cranico La mamma | “E’ stato un incidente”

(Di sabato 29 gennaio 2022). Si infittisce il giallo sulla morte del piccolo di 5 mesi, ricoverato aldi, in prognosi riservata, per un. La Procura di Benevento ha aperto un fascino e ha affidato le indagini al sostituto procuratore Maria L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

È morto il bimbo di quattro mesi di ricoverato in prognosi nell'ospedale 'Santobono' di Napoli per un trauma cranico, sulle cui cause la Procura sannita ha aperto un'inchiesta. I carabinieri del Comando...Ieri, nel primo pomeriggio, i medici napoletani del Santobono avevano riscontrato una situazione di coma irreversibile e poche ore dopo, in serata, ne hanno ...E' quanto si apprende da fonti dell'ospedale. I sanitari del Santobono hanno avviato oggi le verifiche per l'accertamento della morte cerebrale, concluse poco fa. E' morto il bimbo di 4 mesi ricoverato ...