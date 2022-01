Napoli – A lavoro per il rinnovo di Koulibaly: sarà capitano dopo Insigne (Di sabato 29 gennaio 2022) Corriere dello Sport – Il Napoli vuole rinnovare con Koulibaly: sarà il capitano del futuro nel dopo-Insigne. Il quotidiano conferma la volontà del club partenopeo, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 29 gennaio 2022) Corriere dello Sport – Ilvuole rinnovare conildel futuro nel. Il quotidiano conferma la volontà del club partenopeo, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

fattoquotidiano : Napoli, azienda chiede “foto in costume” alle candidate per un lavoro da receptionist (a 5 euro l’ora). Orlando man… - enzogoku69 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, #Giuntoli a lavoro per rinforzare l’attacco: piacciono #Raspadori e #Berardi ?? Le ultime in casa partenopea… - Gengiskan73 : RT @MinutemanItaly: Anche a Napoli, come in tutte le altre città, scontri tra studenti e FFOO alle manifestazioni per ricordare Lorenzo, st… - andreuccioli : RT @MinutemanItaly: Anche a Napoli, come in tutte le altre città, scontri tra studenti e FFOO alle manifestazioni per ricordare Lorenzo, st… - Stefano_Lupus : RT @ultimenotizie: L'annuncio per una lavoro da receptionist con richiesta di una foto in costume delle candidate non è passata inosservata… -