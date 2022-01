Mondiali | La Colombia perde col Perù | che errore di Ospina – VIDEO

(Di sabato 29 gennaio 2022) Qualificazioni aidel 2022 lacontro il. La squadra ospite sfrutta un gravedi David. Sconfitta amara per ache deve cedere al. Un crollo inaspettato per i Cafeteros che vengono condannati da un gol di Edinson Flores al minuto 85?. Il giocatore delriesce a segnare sfruttando una clamorosa indecisione di. Il portiere del Napoli è ben posizionato sul tiro dell’avversario, ma lascia passare il pallone in maniera totalmente inaspettata. L'articolo proviene da Calcio Napoli notizie su Napolipiu.com.

Altra delusione per laalle qualificazioni per i, con la partecipazione a forte rischio: Cuadrado 'bacchetta' i tifosiIl porcorso per arrivare a Qatar 2022 è ancora lungo, ma la pressione inizia a farsi ...All'ottantaquattresimo minuto di una sfida decisiva per le sorti di entrambe le nazionali: con la vittoria, infatti, i peruviani hanno superato lanel girone di qualificazione ai...David Ospina, portiere colombiano del Napoli, ha giocato la partita di qualificazione ai Mondiali contro il Perù con la sua Nazionale. Il portiere e la sua Nazionale sono usciti sconfitti dalla sfida.Errore di Ospina con la nazionale colombiana e successo del Perù per 1-0: una sconfitta grave per la nazionale colombiana che ora rischia concretamente di non qualificarsi per i mondiali ...