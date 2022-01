Miwa Energia in campo ad Agropoli Calandrelli | “Parte un nuovo campionato”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Domani 30 Gennaio ad, laCestistica Benevento sarà finalmente didi scena. Si ricon una trasferta, dopo il lungo stop indetto dalla Federazione per motivi legati alla pandemia, sicuramente ostica e che regalerà buon basket. Adgli uomini di Coach Parrillo troveranno una squadra ferma a 10 punti con 10 partite giocate e sicuramente vogliosa di sbloccare la classifica. Coach Lepre si affida a Pekic e Dell’Omo per distruggere le barriere della difesa sannita, affidando come al solito all’omonimo Lepre (120 punti) la cabina di regia. In casarientrato anche l’allarme Smorra, reduce da un fastidio muscolare, e dunque roster completamente a disposizione. “Noi abbiamo continuato ad ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Miwa Energia

anteprima24.it

Benevento . In casa, in attesa dell'amichevole di questo pomeriggio alle 16:00 al Palatedeschi contro Sant'Antimo, c'è da registrare una partenza. Si tratta dell'ala piccola Gift Odigie, che ha concluso la ...Benevento . Quasi terminato il periodo di stop ai campionati, lasi appresta a tornare in campo e lo fa con un amichevole contro PSA Sant'Antimo, compagine militante in Serie B. Il match si giocherà domani mercoledì' 18 gennaio alle ore 16:00 al ...Prosegue l’approfondimento di Ntr24 sul tema dell’aumento dei costi dell’energia. Nelle scorse settimane il focus si è concentrato sugli aumenti in bolletta per le famiglie e sulla crisi del settore c ...Quasi terminato il periodo di stop ai campionati, la Miwa Energia si appresta a tornare in campo e lo fa con un amichevole contro PSA Sant’Antimo, compagine militante ...