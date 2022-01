Mister X, un solo 'senatore' e il talentino Lazetic: Milan, come cambi l'attacco a giugno? (Di sabato 29 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

Gazzetta_it : Mister X, un solo “senatore” e il talentino Lazetic: Milan, cambi così l’attacco? - TuttoRegia : #Reggiana, le parole di mister Diana alla vigilia della quinta giornata di ritorno: «Abbiamo qualche problema in di… - Guido07261 : @AndreaMarcucci Oggi dimostrerete solo la vostra conclamata incapacità di decidere e di recidere il cordone ombelic… - AntonellaMagan2 : @ClubSassari Perché in questo paese, chi cerca di rispettare le regole, se lo piglia..... Ma non solo nel calcio. È… - NicholasVita990 : RT @falcions85: Mattarella non merita l'epilogo di Napolitano. Senza contare che costringere una persona che in tutti i modi ha respinto og… -