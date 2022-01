“Mio figlio si è suicidato”. Il dolore di Kabir Bedi: “Era malato di schizofrenia, aveva solo 25 anni” (Di sabato 29 gennaio 2022) Sopravvivere ai propri figli, un fatto contro natura. Un dolore che nessun essere vivente dovrebbe conoscere. Insanabile, soprattutto quando la morte sia dovuta alla stessa mano di chi se n’è andato. È un dolore che ha conosciuto l’attore indiano Kabir Bedi, sopravvissuto alla scomparsa di il giovane Siddharth, suo figlio, quando questi aveva solo 25 anni. Kabir Bedi, 76 anni, ospite nella Casa del ’Grande Fratello Vip’ L’indimenticabile protagonista della serie televisiva Sandokan oggi – a 76 anni – uno dei ‘vipponi’ di Alfonso Signorini, ospite nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di condividere questa terribile esperienza con i suoi coinquilini. “È terribile, è il più ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Sopravvivere ai propri figli, un fatto contro natura. Unche nessun essere vivente dovrebbe conoscere. Insanabile, soprattutto quando la morte sia dovuta alla stessa mano di chi se n’è andato. È unche ha conosciuto l’attore indiano, sopravvissuto alla scomparsa di il giovane Siddharth, suo, quando questi25, 76, ospite nella Casa del ’Grande Fratello Vip’ L’indimenticabile protagonista della serie televisiva Sandokan oggi – a 76– uno dei ‘vipponi’ di Alfonso Signorini, ospite nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di condividere questa terribile esperienza con i suoi coinquilini. “È terribile, è il più ...

raffaellapaita : E’ una foto di Auschwitz. Ho visto il campo con mio figlio tre anni fa. Abbiamo il dovere di non dimenticare quello… - LaStampa : “Nessuno osi parlare di ragazzata per gli insulti antisemiti a mio figlio” - fanpage : “Ripensando all’episodio giuro che ho finito le lacrime. Rivedo mio figlio che cerca di togliere gli sputi dal giac… - CiniLetizia : 'Mio figlio si è suicidato'. Il dolore di Kabir Bedi: 'Era malato di schizofrenia, aveva solo 25 anni' - antonellacirce1 : RT @costa_costa1967: @Drittorovescio_ Mio padre, orfano perché figlio di un perseguitato dal fascismo che non voleva la tessera verde e dep… -