Ministro Giorgetti pronto alle dimissioni: il Mattarella bis spacca Lega, Governo e centrodestra (Di sabato 29 gennaio 2022) Giancarlo Giorgetti è tra i fortemente contrari alla rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. L’attuale Ministro per lo Sviluppo Economico e vicesegretario della Lega ha infatti ammesso che il Mattarella bis potrebbe portare alle sue dimissioni: in un colpo solo, il fallimento della politica nel trovare un’alternativa all’attuale Capo dello Stato potrebbe portare a profonde spaccature nella Lega, nel Governo e nel centrodestra non più così unito. Giorgetti si dimette in caso di Mattarella bis: la reazione del Ministro leghista Non solo Giorgia Meloni, anche Giorgetti sarebbe pronto ad ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 29 gennaio 2022) Giancarloè tra i fortemente contrari alla rielezione di Sergiocome Presidente della Repubblica. L’attualeper lo Sviluppo Economico e vicesegretario dellaha infatti ammesso che ilbis potrebbe portaresue: in un colpo solo, il fallimento della politica nel trovare un’alternativa all’attuale Capo dello Stato potrebbe portare a profondeture nella, nele nelnon più così unito.si dimette in caso dibis: la reazione delleghista Non solo Giorgia Meloni, anchesarebbead ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - TgLa7 : #DimissioniGiorgetti: Il Governo non ha ricevuto alcuna richiesta di dimissioni da parte del ministro per lo Svilup… - La7tv : #quirinale Governo, fonti Lega: 'Giorgetti valuta dimissioni da ministro, a pesare la mancata valorizzazione del la… - UnoNemoNessuno : RT @LaNotiziaTweet: Giancarlo #Giorgetti, dimissioni del Ministro dello Sviluppo Economico? Inizia a sgretolarsi il Governo #Draghi https:/… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: Giancarlo #Giorgetti, dimissioni del Ministro dello Sviluppo Economico? Inizia a sgretolarsi il Governo #Draghi https:/… -