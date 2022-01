Milan, Pellegatti: “Mercato? Si va verso una difesa bis” | News (Di sabato 29 gennaio 2022) Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al Mercato e alla difesa del Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 29 gennaio 2022) Carlo, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ale alladel

Advertising

LucaDColella : RT @RadioRossonera: Le parole sulla difesa del #Milan ?? - PianetaMilan : @acmilan , #Pellegatti: “Mercato? Si va verso una difesa bis” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - RadioRossonera : Le parole sulla difesa del #Milan ?? - fornoelio : @MilanNewsit Gente come suma e pellegatti non dovrebbe parlare di Milan - gilnar76 : Pellegatti: «La difesa del #Milan non cambierà» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -