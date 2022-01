Milan | Lazetic è il nuovo numero 22 dei rossoneri | ecco il commento di Kakà

(Di domenica 30 gennaio 2022) Markoè ilacquisto del. Il neo arrivato nello spogliatoio ha deciso di prendere la maglietta22, leggendaria maglia appartenuta in passato a Ricardo. Lo stesso ex giocatore brasiliano è sempre attento sul frontee, a tal proposito, ha voluto pubblicare una Stories su Instagram.ha infatti messo una foto di Marko, commentando così: “Questo! Buona fortuna. Nessuna pressione”. SITOSportFace.

