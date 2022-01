Miguel Gotor | lo storico chiamato a risollevare la Cultura a Roma

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Dicono che il suo sì sia arrivato dopo il rifiuto dell’ex direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi. Insomma, che sia stato una seconda scelta, ma d’altronde le occasioni della vita possono andare anche così. Fatto sta che Roberto Gualtieri ha puntato su di lui,, come assessore alladella sua giunta. “Conoscevo Gualtieri, ma la proposta è arrivata a sorpresa, in un momento in cui i miei progetti di vita mi portavano da tutt’altra parte. Gli sarò sempre riconoscente, sono consapevole che avrebbe potuto fare scelte politiche diverse, più semplici e convenzionali”, ha dichiarato il neo assessore.no, 50 anni, è unocol vizietto della politica. Oltre a insegnare storia moderna a Tor Vergata, ha scritto numerosi saggi. Due le sue ...