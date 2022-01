Migliorano le condizioni di Giuliano Ferrara ricoverato dopo infarto

Advertising

fanpage : Migliorano le condizioni di #GiulianoFerrara - cr_colombo : RT @fanpage: Migliorano le condizioni di #GiulianoFerrara - davidefent : RT @fanpage: Migliorano le condizioni di #GiulianoFerrara - esterviola : RT @fanpage: Migliorano le condizioni di #GiulianoFerrara - a70199617 : RT @fanpage: Migliorano le condizioni di #GiulianoFerrara -

Ultime Notizie dalla rete : Migliorano condizioni

AgrigentoNotizie

ledi Giuliano Ferrara, il giornalista ricoverato nel reparto di terapia intensiva coronarica dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, dopo il malore di giovedì sera, mentre era ...Ma è anche vero che a latitudini più vicine all'equatore i dati teorici. Ad esempio, ... Questi sono gli ordini di grandezza inottimali. La Hyundai dichiara, come abbiamo visto, 2.Il primo a scendere in pista, in una mattinata fredda e umida che non gli ha consentito le migliori condizioni di pista, è stato Carlos Sainz, che a Fiorano ha completato un totale di 59 giri per quas ...Confronto costruttivo tra Commissario Asp e cittadini eoliani per concordare piano comune per migliorare livelli sanità alle isole. Il commissario ...