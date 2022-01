Michelle Hunziker | Trussardi si scaglia contro Ramazzotti | “Stia al suo posto…”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Continuano ad impazzare le indiscrezioni sulle cause della rottura tra il rampollo della nota casa di moda e la splendida. Il 38enne ora mette a posto Eros. Non… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Missi65 : RT @Novella_2000: Le prime parole di Tomaso Trussardi dopo la rottura con Michelle Hunziker - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, rivelate le cause dell'addio: 'Aurora non ne poteva più' -… - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: l'ombra di un'altra bionda tra i due. Chi è LEI - infoitcultura : Michelle Hunziker e l'addio a Trussardi, ora Tomaso avverte Eros: «Stia al suo posto» - Novella_2000 : Le prime parole di Tomaso Trussardi dopo la rottura con Michelle Hunziker -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Nel 2018 sale sul Palco del Teatro Ariston durante la 68° edizione del Festival di Sanremo, cantando cone altre coriste durante un flash mob dedicato alle donne. L'anno successivo ...Continuano i gossip sulla separazione tra Tomaso Trussardi e. Dopo data dalla stessa coppia, in molti hanno sperato in una riconciliazione tra la showgirl svizzera e l'ex marito . E su questo, è intervenuto proprio Tomaso, che in un'...E’ la stylist più amata dai personaggi della musica e della Tv. Susanna Ausoni, alle spalle una lunga carriera iniziata negli anni ’90, oggi veste star del calibro di Michelle Hunziker, Mahmood, Noemi ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram). Perché Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati? Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Mich ...