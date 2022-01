Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi contro Eros: “Meglio che ognuno stia al suo posto” (Di sabato 29 gennaio 2022) Nell’ultima settimana il gossip non ha fatto altro che discutere della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Insieme a questa notizia, si sono seguite le voci di un presunto riavvicinamento tra la conduttrice e il primo ex marito, Eros Ramazzotti. Prontamente il cantante ha voluto smentire ciò, ammettendo che tra lui e Michelle è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Nell’ultima settimana il gossip non ha fatto altro che discutere della separazione tra. Insieme a questa notizia, si sono seguite le voci di un presunto riavvicinamento tra la conduttrice e il primo ex marito,Ramazzotti. Prontamente il cantante ha voluto smentire ciò, ammettendo che tra lui eè L'articolo

Advertising

spensierate : RT @Corriere: «Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho p… - Corriere : «Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un comple… - ModaCorriere : Trussardi: «È sempre amore con Michelle. Aurora? Con lei rapporti un po’ rarefatti» - Missi65 : RT @Novella_2000: Le prime parole di Tomaso Trussardi dopo la rottura con Michelle Hunziker - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, rivelate le cause dell'addio: 'Aurora non ne poteva più' -… -